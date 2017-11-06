У Європі автоконцерни починають будівництво мережі електрозаправок

Автомобілебудівні концерни BMW, Daimler, Ford та Volkswagen розпочинають будівництво європейської мережі швидких електрозаправних станцій. Засноване цими автомобільними гігантами підприємство Ionity у п'ятницю, 3 листопада, оголосило, що ще цього року хоче розпочати будівництво 20 електричних автозаправних станцій.

До 2020 року має бути збудовано вже 400 швидких елетрозаправок, повідомляє агенція AFP. Вони мають розташовуватися на відстані приблизно 120 кілометрів одна від одної. Перші електрозаправки мають з'явитися в Німеччині, Австрії та Норвегії, інформує DW.COM.

На цих електрозаправках буде використовуватися стандарт CCS, який підтримують усі електромобілі виробництва згаданих автоконцернів. Про створення спільного підприємства автобудівники заявляли ще рік тому, а тепер воно нарешті запрацювало. Офіс Ionity розташовується у Мюнхені, до початку 2018 року в компанії має працювати вже 50 співробітників.

Також повідомляється, що свою мережу електрозаправок у Німеччині має розбудувати компанія Tesla. Напередодні цей виробник електромобілів заявив про рекордні збитки у третьому кварталі 2017 року. За його даними, після закриття біржі в середу, 1 листопада, втрати склали 619 мільйонів доларів (533 мільйонів євро) - більше, ніж коли-небудь протягом одного кварталу.