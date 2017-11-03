ЗМІ: Дружина принца Вільяма чекає на двійнят

Таблоїди пильно стежать за життям британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон, повідомляють, що вагітна герцогиня може народити близнюків. За даними близьких до пари джерел, у Кейт можуть народитися дві дівчинки. Шокована цим фактом пара поки не придумала, як їх назвати. Нагадаємо, про третю за рахунком вагітність герцогині стало відомо у вересні. Як і попередні, нова вагітність проходить непросто - Кейт Міддлтон бореться з сильним токсикозом, а тому якийсь час взагалі не з'являлася на публіці. Проте днями принцеса відвідала три публічних заходи в Лондоні.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям є батьками принца Джорджа і принцеси Шарлотти. Хлопчику зараз чотири роки, а його сестрі - два. Третя дитина пари (або навіть дві) повинна з'явитися на світ у квітні 2018 року.