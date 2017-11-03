Американська влада вирішила ставити в паспорта педофілів ганебний знак

Держдепартамент США почав відкликати паспорта в американців, які в різний час були засуджені за злочини проти сексуальної недоторканності дітей і підлітків. Незабаром такі громадяни знову отримають свої документи, проте в них вже буде стояти спеціальний штамп, який буде інформувати правоохоронні органи про їхні злочини в разі виїзду за кордон.

Відзначимо, для посвідчення особи всередині країни американці найчастіше користуються картами соціального страхування або водійським посвідченням, а паспорта їм необхідні лише для подорожей.

Таким чином, пред'являючи паспорт з особливою відміткою при перетині кордону, американський громадянин повідомляє владу зарубіжної країни про свою судимість.

- Власник був засуджений за сексуальний злочин проти дитини і перебуває на обліку відповідно до закону США, - свідчить напис на позначці.

Подальший порядок дій залежить від законодавства тієї країни, куди попрямував громадянин. Можливо, поліцейські візьмуть його на олівець і будуть уважно стежити за його переміщеннями всередині держави. Але не виключено, що йому можуть і зовсім відмовити у в'їзді на територію країни з міркувань безпеки.

Нагадаємо, в більшості штатів Америки поліція також повідомляє населення про сусідство з педофілом. У районах, куди приїжджає жити людина з погашеною судимістю за згвалтування неповнолітніх, розвішуються оголошення з його фотографіями. Крім того, інформація про педофілів та осіб, які вчинили злочини сексуального характеру, публікується у відкритому доступі на спеціальних сайтах, а в ряді випадків вона може бути опублікована в ЗМІ.