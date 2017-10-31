Ураган і зливи у США залишили без світла понад 1,5 млн будинків

У США понад півтора мільйона житлових будинків і підприємств виявилися знеструмленими через ураганний вітер і зливи, які обрушилися 30 жовтня на штати Массачусетс, Нью-Гемпшир і Род-Айленд. Як повідомляє Associated Press, в зв'язку з погодними умовами на півночі-сході країни обрушилися гілки і стовбури дерев.

Повідомляється, що влада пообіцяла відновити подачу електрики протягом декількох днів. У деяких випадках на це буде потрібно близько тижня. При цьому температура повітря в цих регіонах буде коливатися в проміжку від +4 до -1 градуса, а швидкість вітру від 36,7 м / с на узбережжі Массачусетса до 58,1 м / с.

Через погодні умови влада Челмсфорда, Драката і Лоуелла в Массачусетсі перенесли святкування Хеллоуїна з 31 жовтня на 3 листопада, в Тінгсборо свято відзначать 5 листопада, а в Мерримак штату Нью-Гемпшир Хелловін відзначать в ніч на 2 листопада.