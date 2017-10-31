Замість чоловіка вбила 15 людей

21-річна мешканка пакистанського міста Музаффаргарх випадково вбила 15 осіб, хоча збиралася отруїти тільки чоловіка. Як повідомляє Daily Pakistan, дівчина, яку насильно видали заміж місяць тому, була незадоволена шлюбом і мала намір розправитися з чоловіком.

Для цього Асія Бібі додала щурячу отруту в молоко чоловіка. Однак він не став пити. В результаті молоко використала свекруха дівчини: додала його в традиційний для Південної Азії йогурт ласси.

Стравою з щурячою отрутою отруїлося 27 осіб, причому 15 з них померли. Стан решти потерпілих поки не повідомляється.

Місцева мешканка заперечує всі пред'явлені їй звинувачення. При цьому вона відзначає, що її коханий Шахід підбурював її до вбивства чоловіка, однак вона на цей крок не пішла.