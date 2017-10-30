Найбільша фінська авіакомпанія Finnair почне зважувати пасажирів

Найбільша авіакомпанії Фінляндії Finnair Oyj протягом декількох днів почне зважувати пасажирів, повідомляє агентство Yle. Таким чином перевізник має намір дізнатися загальнe вагe пасажирів і їх ручної поклажі, щоб оптимізувати завантаження і заправку лайнерів. Крім цього, міра дозволить побачити різницю між загальною вагою в літній і зимовий час, а також відмінність між вагою багажу туристів і підприємців.

Відзначається, що зважування буде добровільним, а отримані дані будуть внесені в базу без вказівки інформації про пасажира.

Зараз же авіакомпанія використовує дані Європейського агентства авіаційної безпеки, згідно з якими середня вага чоловіка разом з його ручною поклажею становить 88 кілограмів, жінки - 70, а дитини до 12 років - 35 кілограмів.