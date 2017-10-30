У Собчак зявилась конкурентка на виборах у президенти

Жінка опублікувала відеозвернення до потенційних виборців з хештегом «Гордон за баб». Журналіст і правозахисник Катерина Гордон заявила про те, що висуває свою кандидатуру на пост президента Росії. Основною ідеєю своєї програми вона назвала захист прав жінок і дітей, зазначивши свій багаторічний досвід в цій сфері. «Права жінок та дітей - дзеркало російської реальності», - таке гасло можна зустріти на офіційному сайті передвиборної кампанії Гордон.

«Я, ймовірно, буду єдиним кандидатом, не узгодженим з адміністрацією президента. Я мати двох дітей. (...) Я заснувала власну юридичну компанію і вже п'ятий рік займаюся захистом прав жінок і дітей в нашій країні», - почала в ролику Катерина.

Далі вона зробила акцент на житті розлучених росіянок: «Я знаю, як працює судова система, як жінки тягнуть дітей, а чоловіки уникають відповідальності. У моїй позиції немає нічого чоловіконенависного, просто це статистика - після розлучень діти залишаються з жінками, і права цих жінок не захищені (...) Ми - країна матерів-одиначок, на яких всім начхати», - говорить Гордон в передвиборчому ролику.