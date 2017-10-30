Сотні тисяч вийшли на мітинг у Барселоні

Сотні тисяч людей, які хочуть, щоб Каталонія залишилася частиною Іспанії, зібралися в центрі міста Барселона в неділю, через два дні після того, як більшість у парламенті Каталонії посилила політичну кризу, голосувавши за те, щоб багатий регіон відокремився.

Організатори відзначають, що метою маршу є захист єдності Іспанії та відмову від "безпрецедентного нападу в історії демократії". Лідери конкуруючих профспілкових партій з правлячих консерваторів, бізнес-ліберали та соціалісти об'єдналися під гаслом "Ми всі Каталонія, здоровий глузд для співжиття!"

Джерело: Associated Press