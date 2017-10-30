Літак з чеською делегацією не пустили в повітряний простір Китаю

Лайнер, на борту якого була делегація з Чехії і в числі якої перебував голова Сенату країни Мілан Штех, довгий час не пускали в повітряний простір Китаю. Подія сталася, коли делегація прямувала з візитом до Південної Кореї. В результаті екіпаж був змушений посадити лайнер в Монголії, повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією видання, в результаті затримки візит спікера сенату в Південну Корею почався із запізненням на сім годин. Те, що повітряне судно не пускали, підтвердила і прес-секретар Сенату Чехії Ева Давидова. За її словами, в результаті події програма польоту не постраждала.

Чеські сенатори мають намір провести переговори в Південній Кореї про розширення інвестицій та економічного співробітництва між державами.