Ураган «Ґжеґож» завдав у Польщі збитків у семи воєводствах

У штаб-квартирі Державної пожежної служби у Варшаві відбулася нарада, присвячена наслідкам урагану «Ґжеґож», який цими днями спричинив збитки в різних регіонах.

Прем’єрка Беата Шидло висловила запевнення, що ситуація під контролем. Буревії завдали шкоди в семи воєводствах. Триває встановлення розміру збитків. Внаслідок складних погодних умов загинули дві особи. Очільниця уряду висловила співчуття рідним жертв і подякувала аварійно-рятувальним службам.

У різних регіонах пожежники виїжджали майже 8 тисяч разів. Урядовий центр безпеки , інформує Польське радіо.