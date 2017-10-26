ЗМІ: Собчак може змінити прізвище перед виборами

В Росії ЗМІ повідомляють про те, що Ксенія Собчак, яка заявила про свої президентські амбіції, розглядає можливість зміни прізвища перед виборами. За даними журналістів, які посилаються на джерела в оточенні світської левиці, Собчак готова змінити своє ім'я з тим, щоб у виборчому бюлетені виборці могли побачити пункт «проти всіх». Чи збирається Собчак зробити собі подвійне прізвище, або ж повністю змінити його на фразу «Проти всіх», поки неясно. При цьому прес-секретар журналістки Ксенія Чудінова заявила, що їй нічого не відомо про цю ідею. Нагадаємо, Собчак викликала скандал у Росії своїм визнанням Криму українською територією. Крім того, дочка колишнього начальника Володимира Путіна зізналася, що у неї поки немає політичної програми, вона просто хоче бути кандидатом «проти всіх».