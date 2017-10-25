Собчак звинуватила радника Путіна у війні на Донбасі

Ксенія Собчак, яка нещодавно заявила про свою участь в президентських виборах в Росії, які відбудуться у 2018 році, назвала головного винуватця війни на Донбасі.

Про це вона сказала в інтерв'ю на одному з телеканалів.

За її словами, відповідальним за війну на сході України є радник президента Росії Владислав Сурков. Його називають головним куратором бойовиків на Донбасі.

"Я до Суркова ставлюся як до людини, яка сьогодні відповідальна за те, що відбувається на сході України. Я вважаю, що у нього на руках кров", - заявила Собчак.

Вона додала, що втручання в Україну стало для Суркова серйозною помилкою, яку зараз вже важко виправити.