Чоловік згвалтував матір і її шестилітню дитину

Злочин було скоєно у ліфті житлового будинку в Москві. Слідом за 47-річною жінкою, яка була з шестирічною дочкою, в кабіну ліфта увійшов чоловік. Там він зробив над матір'ю з дитиною те, що на мові Кримінального кодексу називається насильницькими діями сексуального характеру. Жінка звернулася в поліцію. Вона розповіла, що збоченець вчинив сексуальне насильство і над нею, і над дитиною. Після цього він зник. Повідомляється, що правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження, які були встановлені в будинку. Підозрюваний у скоєнні злочину потрапив в об'єктив, і це може полегшити його пошуки.