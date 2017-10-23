Британський депутат запідозрив Росію у фінансуванні Brexit

Депутат парламенту Великобританії від опозиційної Лейбористської партії Бен Бредшо закликав британський уряд провести розслідування у зв'язку з підозрами про те, що в британський референдум про вихід зі складу Європейського союзу втрутилася Росія.

Занепокоєння депутата пов'язане з появою недавно даних про те, що Північноірландська Демократична юніоністська партія, яка виступала за Brexit, отримувала нелегальні пожертвування. Відповідно до законів, що діяли перед референдумом про вихід з ЄС, партія мала право не розкривати джерела фінансування, проте з тих пір в законодавство були внесені поправки для забезпечення більшої прозорості.

Крім того, Бредшо також відзначив, що певні питання викликає і діяльність підприємця Аарона Бенкса - друга і соратника колишнього лідера Партії незалежності Сполученого Королівства Найджела Фараджа, який підтримував вихід Великобританії з Євросоюзу. За деякими даними, Бенкс витратив на кампанію за Brexit близько $ 12 млн; тим часом британська правозахисна організації Open Democracy з'ясувала, що підприємець в результаті ряду невдач в бізнесі нібито втратив значну частину своїх капіталів, в зв'язку з чим не зовсім зрозуміло, яким чином він зміг забезпечити таке масштабне фінансування прихильникам Brexit. Сам Бенкс визнавав, що в листопаді 2015 року зустрічався з послом Росії в Великобританії Олександром Яковенком, але підкреслював, що був запрошений до нього тільки для того, щоб спробувати «рідкісну горілку з партії, зробленої спеціально для Сталіна».

Источник: New York Times