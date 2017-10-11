Кейт Міддлтон вперше вийшла в світ після оголошення про третю вагітність

35-річна дружина герцога Кембріджського Вільяма Кейт Міддлтон вперше показалася на публіці після того, як з'явилася звістка про те, що вона вагітна втретє. Інформація про те, що у королеви Єлизавети II незабаром народиться правнук або правнучка, з'явилася в серпні. Тоді Кейт Міддлтон була екстрено госпіталізована, що і спровокувало чутки про її цікаве положення. А пізніше, у вересні, королівська сім'я підтвердила, що Кейт і принц Вільям стануть батьками втретє. Після звістки про вагітність герцогиня Кембриджська перестала відвідувати світські заходи, оскільки її мучив сильний токсикоз. І тільки днями вона вперше вийшла в світ. Кейт з'явилася на публіці в ніжному блакитному платті, що не приховує зміни фігури.