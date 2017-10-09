Американський сенатор Боб Коркер звинуватив Трампа в нерозсудливості дій з іншими країнами

Боб Коркер звинуватив президента Дональда Трампа в "нерозважливих загрозах" іншим країнам. На думку сенатора, подібні дії можуть привести до третьої світової війни, передає The New York Times. За словами Коркера, Трамп відноситься до політики як до "реаліті-шоу" і не віддає собі звіту в своїх діях. "Він (Трамп, - ред.) турбує мене. Він повинен турбувати будь-кого, хто піклується про нашу націю", - підкреслив сенатор. Політик також нагадав, що глава США неодноразово зривав дипломатичні зусилля своїми заявами в Twitter. "Я знаю, що в кількох випадках, пов'язаних з переговорами, він нашкодив нам тим, як він описує речі в Twitter", - сказав Коркер і додав, що найчастіше твіти Трампа "не відповідають дійсності". Відзначимо, в неділю, 8 жовтня, Трамп образив Коркера в Twitter, звинувативши його в тому, що він вирішив не балотуватися на переобрання, тому що у нього "не було мужності". При цьому сенатор відповів президенту США власним твітом: "Ганьба, що Білий дім став дорослим дитячим будинком. Сьогодні вранці хтось явно пропустив свою зміну". Нагадаємо, раніше в прес-службі Білого дому заявили, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп утримує світ від хаосу.