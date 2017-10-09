Трамп хоче обмежити видачу сімейних грін-кард

Адміністрація президента США Дональда Трампа в неділю, 8 жовтня, направила в Конгрес список вимог, що стосуються зміни імміграційної політики. Ці вимоги можуть зірвати зусилля по захисту від депортації сотень тисяч молодих іммігрантів, які були незаконно привезені в США в дитячому віці.

Заходи, яких домагаються в адміністрації Трампа, спрямовані на обмеження видачі сімейних грін-кард для подружжя та неповнолітніх дітей громадян США, а також жителів, які на законних підставах перебувають на території США. Пропонується створення "системи балів" для іммігрантів. Білий дім також хоче збільшити мито на прикордонних переходах.

Дональд Трамп дав Конгресу шість місяців, щоб знайти заміну для програми DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), яка на два роки захищає від депортації молодих жителів США, незаконно ввезених в країну в ранньому дитинстві. У США таких молодих людей називають "мрійниками" (dreamers). Ініційована при минулому президенті країни Барака Обаму програма захистила сотні тисяч "мрійників" від депортації і дозволила їм продовжити легально працювати в країні.

Представники Демократичної партії виступають проти більшості пропозицій Трампа. У спільній заяві лідер палати представників Демократичної партії Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер сказали, що список вимог "виходить за межі розумного" і "не представляє ніякої спроби піти на компроміс". У Демократичній партії список вимог назвали "анафемою для" мрійників ", для іммігрантського співтовариства і для переважної більшості американців".