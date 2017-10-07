Знайдено голову вбитої шведської журналістки Кім Валль

Датська поліція заявляє, що правоохоронці виявили частини тіла шведської журналістки Кім Валль, яка вирушила в плавання з конструктором саморобного підводного човна "Наутілус" Петером Мадсеном. Про це повідомляє Sky News.

Представник поліції повідомив, що напередодні правоохоронці виявили два пакети, в одному з яких знаходилися речі журналістки, в іншому - голова і ноги. Експертиза останків встановила, що ці частини тіла належали Кім Валль.

Нагадаємо, наприкінці серпня тіло журналістки Кім Валль без голови, рук і ніг виявили в морі поблизу Копенгагена. До тіла був прикріплений метал, певно, з тією метою, щоб останки пішли на дно. Про зникнення Валль стало відомо 11 серпня. Вона брала інтерв'ю в конструктора підводного човна Петера Медсена на борту його судна і не повернулася. У вбивстві Валль підозрюють Мадсена. Під час одного з допитів він розповів, що Валль загинула в результаті нещасного випадку, а він лише скинув тіло в море. До цього він говорив, що вона зійшла на сушу жива.