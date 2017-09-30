Принц Вільям прокоментував стан Кейт Міддлтон

Через сильний токсикоз Кетрін була змушена скасувати всі заходи. Днями чоловік герцогині, принц Вільям на благодійному прийомі фонду Metropolitan & City Police Orphans Fund прокоментував поточний стан здоров'я своєї дружини.

У бесіді з однією з підопічних фонду, 98-річною Айріс, Вільям розповів, що вони з дружиною перепробували вже безліч засобів від токсикозу, проте, на жаль, жоден із них не допомагає. Нагадаємо, що в перші дві вагітності герцогиня Кетрін також відчувала нездужання і в перші місяці не виходила з дому.

Останній раз Кейт Міддлтон з'являлася на публіці ще влітку. 10 жовтня вона збирається відвідати офіційний захід, присвячений Міжнародному дню психічного здоров'я. Це стане першим виходом Кетрін в світ після оголошення про третю вагітність.