Принц Вільям прокоментував стан Кейт Міддлтон
Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив, що Кейт Міддлтон вагітна втретє.
Через сильний токсикоз Кетрін була змушена скасувати всі заходи. Днями чоловік герцогині, принц Вільям на благодійному прийомі фонду Metropolitan & City Police Orphans Fund прокоментував поточний стан здоров'я своєї дружини.
У бесіді з однією з підопічних фонду, 98-річною Айріс, Вільям розповів, що вони з дружиною перепробували вже безліч засобів від токсикозу, проте, на жаль, жоден із них не допомагає. Нагадаємо, що в перші дві вагітності герцогиня Кетрін також відчувала нездужання і в перші місяці не виходила з дому.
Останній раз Кейт Міддлтон з'являлася на публіці ще влітку. 10 жовтня вона збирається відвідати офіційний захід, присвячений Міжнародному дню психічного здоров'я. Це стане першим виходом Кетрін в світ після оголошення про третю вагітність.