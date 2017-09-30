США назвали дату вступу в силу нових санкцій відносно РФ

Нові санкції США щодо Росії вступлять в силу 28 листопада поточного року. Про це повідомляється в п'ятницю, 29 вересня, на сайті американського міністерства фінансів, пише dw.

Зокрема, обмежувальні заходи передбачають скорочення максимального терміну ринкового фінансування російських банків, що потрапили під санкції, до 14 днів, а нафтогазових компаній - до 60 днів.

Дональд Трамп підписав схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США законопроект про посилення санкцій відносно Росії, Ірану і Північної Кореї 2 серпня.

Одночасно він висловив невдоволення його змістом. Трамп заявив, що підтримує жорсткі заходи покарання за агресивні і дестабілізуючі дії Ірану, КНДР і Росії, проте текст закону містить "значні недоліки", деякі пасажі "суперечать конституції", і підписує він його заради збереження "національної єдності".