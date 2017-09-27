Меган Маркл і принц Гаррі вперше офіційно вийшли в світ разом

Меган Маркл і принц Гаррі разом вже рік, однак досі вони жодного разу не з'являлися на офіційних заходах як пара. У травні актриса підтримала принца на змаганнях з поло, а на днях на відкритті Invictus Games, або «Ігор Нескорених», в Торонто, однак обидва рази закохані трималися подалі один від одного і не давали фотографам можливості зробити їх спільні знімки. Вчора Меган і Гаррі вперше вийшли в світ разом: пара відвідала третій день змагань.

Сидячи на трибуні, актриса і принц не приховували почуттів - вони трималися за руки і багато сміялися. Нагадаємо, що Гаррі спеціально приїхав до Канади раніше запланованого, щоб влаштувати Маркл сюрприз і відвідати зйомки серіалу «Форс-мажори», в якому вона бере участь.

Гаррі і Меган познайомилися влітку 2016 року в одному з благодійних заходів. За даними зарубіжної преси, принц уже зробив коханій пропозицію, однак пара вирішила оголосити про заручини тільки в наступному році, так як на 2017-й припадає 20-та річниця смерті принцеси Діани.