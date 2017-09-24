Померла найбагатша жінка в світі Ліліан Бетанкур

21 вересня в Парижі померла одна з найвпливовіших жінок б'юті-індустрії Ліліан Бетанкур. Її батько Ежен Шюлле заснував косметичний концерн L'Oréal, але саме Ліліан перетворила його у впізнаваний бренд і справжнього б'юті-гіганта.

У 2017 році Forbes оцінив стан Беттанкур в $ 39,5 млрд. У рейтингу мільярдерів вона зайняла 14-й рядок, а серед жінок-мільярдерів - першу.

Кілька років тому у Ліліан Бетанкур діагностували хворобу Альцгеймера, і з тих пір вона рідко з'являлася на публіці.

Історія життя Бетанкур заслуговує екранізації. У 1950 році вона вийшла заміж за французького політика Андре Бетанкура, який був членом фашистської групи La Cagoule. Батько Ліліан підтримував і фінансував цю компанію, а після закінчення Другої світової війни надав всім її членам притулок в L'Oréal. Через три роки після весілля у Ліліан і Андре народилася дочка Франсуаза.

У 1987 році на зйомках для французького журналу Égoïste Ліліан познайомилася з фотографом Франсуа-Марі Баньє. Незабаром вона стала обсипати його подарунками - загальну їх суму оцінюють в €1,3 млрд. У 2007-му дочка Ліліан подала на Франсуа-Марі в суд, звинувативши його в експлуатації фізичної або психологічної слабкості для особистої вигоди. На пропозиції пройти медичну перевірку здоров'я Бетанкур відповіла відмовою, однак після довгого розслідування в 2015 році Баньє все ж засудили до трьох років позбавлення волі, звинувативши в здирництві. Письменник Том Санктон, який розслідував цю справу, говорив, що «якби по цій історії написали сценарій, його б ніхто не купив, бо все, що відбулося, просто неймовірно».

Паралельно зі справою Баньє Ліліан виявилася залучена в політичний скандал. У червні 2010 року надбанням громадськості стали магнітофонні записи, які зробив її дворецький і на яких записана розмова Беттанкур з фінансовим консультантом. З цього діалогу випливало, що Ліліан уникла сплати податків, а також брала участь в ряді грошових махінацій. Пізніше бухгалтер Ліліан Бетанкур також заявив, що вона фінансувала кампанію екс-президента Франції Ніколя Саркозі. Сам Саркозі заперечив усі звинувачення, і в 2013 році ця справа була закрита.