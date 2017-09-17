Коаліція звинуватила РФ в авіаударах по сирійським повстанцям

Коаліція звинуватила ВКС РФ в нанесенні удару по позиціях сирійських повстанців, які разом з коаліцією борються з ІД. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Пентагону.

"Приблизно о 12:30 16 вересня російські сили завдали удару на схід від річки Євфрат у Сирії близько Дейр-ез-Зора, в результаті чого отримали поранення бійці партнерів коаліції", - йдеться в заяві.

В заяві стверджується, що російська сторона знала про розташування в цьому районі SDF і радників з коаліції. "Наші сили на схід від Євфрату постраждали від ударів з боку російських літаків і сирійських сил, націлених на наші підрозділи в промисловій зоні", - йдеться в заяві SDF. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підконтрольні іракському уряду сили 16 вересня 2017 року почали наступальну операцію на позиції бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на кордоні з Сирією. Як повідомили в міністерстві оборони Іраку, мета наступу - витіснити загони бойовиків з цих територій.