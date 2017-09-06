Скандал у Бразилії: Генпрокурор звинуватив двох екс-президентів країни в корупції

ЕЕкс-президенти Бразилії Ділма Руссефф та Луїс Інасіо Лула да Сілва

Генпрокурор Бразилії Родріго Жано підозрює колишніх президентів країни Луїса Інасіо Лулу да Сілву і Ділму Руссефф у створенні "злочинного співтовариства". У вівторок, 5 вересня, він представив Верховному суду запит на пред'явлення офіційного звинувачення, передає інтернет-портал G1.

За словами Жано, колишні глави держави були в значній мірі залучені в корупційний скандал навколо виплат мільярдних хабарів лівої Партії трудящих під час їх перебування при владі. Йдеться про корупційні угоди при видачі замовлень контрольованій державою нафтовій компанії Petrobras.

Чи буде екс-президентам висунуто звинувачення і чи дійде справа до судового процесу, повинен вирішити Верховний суд.

Крім Луїса Інасіо Лули да Сілви і Ділми Руссефф, тюремні терміни від 3 до 8 років в разі визнання винними можуть загрожувати також і колишнім міністрам Антоніу Палоччі, Гідові Мантега, Едін Сілві і Паулу Бернардо.