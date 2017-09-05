Сеул: Північна Корея готова в будь-який час запустити велику кількість ракет

За даними ЗМІ, влада КНДР транспортує міжконтинентальну ракету до західного узбережжя, де у Північної Кореї є пускові установки. У Сеулі не змогли підтвердити цю інформацію.

Влада Північної Кореї переміщує до західного узбережжя якийсь об'єкт, схожий на міжконтинентальну балістичну ракету, повідомляє у вівторок, 5 вересня, південнокорейське видання Asia Business Daily з посиланням на джерела в розвідці.

До транспортування ракети приступили ще напередодні, 4 вересня, на наступний день після того, як Пхеньян провів шосте ядерне випробування. Пересування тривало вночі, щоб уникнути виявлення, йдеться в публікації. На західному узбережжі Північної Кореї є пускові установки ракет.

Міністерство оборони Південної Кореї не змогло підтвердити інформацію ЗМІ. Тим часом у понеділок оборонне відомство заявило, що, на його думку, Північна Корея готова в будь-який час запустити велику кількість ракет, в тому числі міжконтинентальних.