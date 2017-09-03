Дівчина важила 300 кг. Те, що сталось після операцій, вразило всю Америку

Дівчина важила 300 кг. Те, що сталось після операцій, вразило всю Америку

За її зовнішніми змінами стежила вся Америка.

Джерело: Відомості

Людина здатна на все, в тому числі вона може скинути накопичену роками зайву вагу, варто тільки захотіти. 

Ембер Речді хотіла змінити своє життя в кращу сторону. Вона важила 272 кг, без допомоги не могла пересуватися, навіть не вміщалася в автомобіль.

Дівчина розповідає, що набрала таку величезну вагу через харчові розлади. З усіма життєвими проблемами вона справлялася частими прийомами їжі, вона була не здатна себе контролювати.

Щоб змінитися, дівчина взяла участь у популярному шоу. За її зовнішніми змінами стежила вся Америка.

 

Дівчина почала регулярно займатися спортом, звичайно, під наглядом лікарів. Вона змогла скинути достатню кількість зайвих кілограмів, і їй зробили шлункове шунтування

Завдяки операції вага дівчини стала танути на очах. Результати вразили всіх.

В цілому дівчина скинула 181 кілограм. Це розкішно! Заслуговує овацій!

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