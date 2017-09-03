Дівчина важила 300 кг. Те, що сталось після операцій, вразило всю Америку

Людина здатна на все, в тому числі вона може скинути накопичену роками зайву вагу, варто тільки захотіти.

Ембер Речді хотіла змінити своє життя в кращу сторону. Вона важила 272 кг, без допомоги не могла пересуватися, навіть не вміщалася в автомобіль.

Дівчина розповідає, що набрала таку величезну вагу через харчові розлади. З усіма життєвими проблемами вона справлялася частими прийомами їжі, вона була не здатна себе контролювати.

Щоб змінитися, дівчина взяла участь у популярному шоу. За її зовнішніми змінами стежила вся Америка.

Дівчина почала регулярно займатися спортом, звичайно, під наглядом лікарів. Вона змогла скинути достатню кількість зайвих кілограмів, і їй зробили шлункове шунтування

Завдяки операції вага дівчини стала танути на очах. Результати вразили всіх.

В цілому дівчина скинула 181 кілограм. Це розкішно! Заслуговує овацій!

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