Японія ініціює екстрене засідання Радбезу ООН після ядерних випробувань КНДР

Японія виступає за проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з черговим ядерним випробуванням Північної Кореї. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, передає японське агентство NHK. Зокрема, Коно заявив, що Японія має намір домогтися екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з черговим загостренням ситуації на Корейському півострові. "Ми маємо намір координувати свої дії з відповідними країнами з метою термінового скликання Ради безпеки ООН", - зазначив він. Він також назвав "абсолютно недопустимими" ядерні випробування Північної Кореї. Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби. За день до цього Пхеньян оголосив про створення власної водневої бомби. Північнокорейські вчені показали Кім Чен Ину водневу боєголовку, яку можна встановити на балістичні ракети.