Сьогодні Німеччина спостерігатиме за телебоєм між Меркель та Шульцем

На думку більшості німців, теледуель між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і її суперником на виборах в бундестаг Мартіном Шульцем , яка відбудеться в неділю, 3 вересня, вплине на результат голосування 24 вересня.

10 відсотків учасників опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Emnid на замовлення газети Bild am Sonntag, висловили думку, що результат теледуелі дуже сильно позначиться на виборах, 20 відсотків респондентів схиляються до того, що цей вплив буде "швидше сильним", а 52 відсотки очікують, що він виявиться незначним. Тільки 14 відсотків опитаних вказали, що хід півторагодинних теледебатів позначиться на результаті голосування. У репрезентативному опитуванні, проведеному 31 серпня, взяли участь 500 громадян ФРН.

Телевізійні дебати між головними претендентами на пост глави нового уряду Німеччини почнуться в неділю, 3 вересня, о 21.15 і транслюватимуться в прямому ефірі чотирма телеканалами - ARD, ZDF, RTL і SAT1, повідомляє dw.