КНДР похвалилась створенням водневої бомби для балістичної ракети

У КНДР розробили водневу бомбу, яка може бути встановлена в якості боєголовки для міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє "Ренхап" з посиланням на ЦТАК.

Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин особисто оглянув розробку. Північнокорейське агентство стверджує, що КНДР вдалося розробити більш досконалу ядерну зброю, що є "знаковим кроком" у розвитку такого озброєння в країні.

Також в КНДР додають, що нову розробку можна привести в дію навіть на великій висоті.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея відмовилася від розміщення ядерної зброї США.