4-річний син герцога і герцогині Кембриджських іде в школу

7 вересня син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, 4-річний Георг, вперше піде в школу. Батьки будуть супроводжувати його на заняттях в перший навчальний день, повідомляється на офіційному сайті Кенсингтонського палацу. Підготовчі класи Георг буде відвідувати в школі Thomas's School, а далі перейде в інший навчальний заклад. До речі, рік навчання в Thomas's School коштує 23 тисячі доларів.

Нагадаємо, що до цього Георг два роки ходив в спеціальний дитячий сад Westacre Montessori School, який працює за системою Монтессорі. Ця система передбачає індивідуальний розвиток кожної дитини, до того ж там виключена система оцінок освіти - дітей навчають «практичним життєвим навикам».