Спадкоємиця мільярдера cпровокувала чутки про заручини зі злочинцем

Журналісти припускають, що дівчина заручилася з Джеремі Міксом, якого називають одним з найкрасивіших порушників закону США.

Судячи з усього, відносини 26-річної спадкоємиці імперії Topshop Хлої Грін і 33-річного Джеремі Мікса, якого називають «найкрасивіший злочинець Америки», вийшли на новий рівень. Західні журналісти обговорюють фотографії пари, зроблені на відпочинку в Маямі. На знімках, які облетіли іноземні таблоїди, на пальці дівчини красується розкішна обручка. Кореспонденти вважають, що обранець Грін зробив їй пропозицію руки і серця.

Самі закохані поки не коментують домисли громадськості, ймовірно, вважаючи, що всьому свій час. Користувачі соціальних мереж захоплюються гармонією, яка панує у відносинах Джеремі і Хлої. На думку багатьох, молоді люди ідеально підходять один одному. Грін і Мікс не приховують свій роман від громадськості - недавно папарацці вдалося застати пару в той момент, коли вона гуляла по пляжу. «Найкрасивіший злочинець Америки» обіймав обраницю і цілував її, не звертаючи увагу на оточуючих. А та відповідала другій половинці взаємністю.

Вперше про захоплення спадкоємиці мільярдера Філіпа Гріна Джеремі Міксом стало відомо влітку цього року. Спочатку громадськість не повірила, що дочка одного з найбагатших людей Великобританії, чий статок оцінюється в 5 мільярдів доларів, закрутила роман зі злочинцем. Багато хто вирішив, що молоді люди не зустрічаються, а всього лише дружать.

Однак з часом стало зрозуміло, що Джеремі не на жарт закохався в дочку підприємця. Почавши зустрічатися з Грін, Мікс подав на розлучення з жінкою, яка подарувала йому двох дітей, і зажадав офіційного поділу майна. Екс-кохана молодого чоловіка заявила, що шокована тим, що трапилося, і звинуватила його в подружній невірності.

«Що мені говорити нашим дітям? Моє серце розбите ... Мій шлюб не був прекрасним, але я думала, що нам вдалося його врятувати, поки не сталася ця зрада ... Звичайно, я сердита на неї. Те, що вона зробила, непростимо. Я сердита і на нього. Те, що вони зробили, зруйнувало весь мій світ», - сказала Мелісса Мікс в інтерв'ю журналістам.

У той же час Джеремі, схоже, настільки сильно захопився дочкою бізнесмена, що забув про все. Друзі Грін раді за неї. «Хлоя дуже щаслива, і хто може її звинувачувати? Як можна не закохатися в найсексуальнішого чоловіка планети?! »- стверджують анонімні джерела з оточення дівчини.