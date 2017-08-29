Хьюстон тоне разом із людьми (фоторепортаж)

Більше двох мільйонів людей перебуває у пастці урагану.

Непогода принесла небагато руйнувань, але зливи, за одну добу тут випало більше метра опадів, «залили» дороги, шляхи відступу. Саме через це більше двох мільйонів людей зараз знаходяться у пастці. У деяких домах вода дісталася майже до стелі першого поверху. Також вже є перші жертви: загиблі та зниклі безвісті.

В останні дні літа мешканці Х’юстона перетворюються на рятівників, виявляючи чудеса героїзму та співчуття один до одного.

Збентежені, покинуті люди просять допомоги в соціальних мережах, поки не зник Інтернет.

Мер міста Рокпорт цинічно, але раціонально пропонує людям писати на тілах маркером свої імена, аби простіше було впізнати трупи після чергового шторму.

Найгірше те, що вода продовжує прибувати. На дамбі, вибудуваній для захисту Х'юстона після потужної повені в 1935-му, фіксує підйом рівня по 10 см на годину і дощі триватимуть до середини тижня.

Рятувальники і добровольці працюють, не покладаючи рук, але просто фізично неможливо вивезти сотні тисяч людей, особливо, якщо всі дороги перетворилися на річки. Дуже багато людей втратили все майно, включаючи житло, рятувалися, в чому були.

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