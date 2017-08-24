Маккейн порадив Трампу надати Києву летальну зброю

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн рекомендував адміністрації Дональда Трампа надати Україні летальну зброю в оборонних цілях. Відповідну заяву політик розмістив на своєму сайті в середу, 23 серпня, - напередодні візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса до Києва, пише dw..

На думку республіканця, відповідні поставки необхідні, щоб Україна могла захистити "свої суверенітет і територіальну цілісність" від "подальшої російської агресії". Підвищуючи ціну, яку російському президенту доводиться платити за цю агресію, Захід може підштовхнути Володимира Путіна внести коригування в свої розрахунки, а також "чинити тиск на Росію з метою повного дотримання нею мінських домовленостей і в цілому створити більш стабільні умови в області безпеки, необхідні для досягнення миру "в регіоні, вважає сенатор від штату Арізона. "Іншими словами, надання оборонних летальних озброєнь Україні не суперечить мирному вирішенню цього конфлікту - воно є ключовим фактором для його досягнення", - переконаний Маккейн.

Напочатку серпня телеканал NBC News повідомляв, що Пентагон рекомендував Білому дому прийняти рішення про відправку на Україну високотехнологічних летальних озброєнь, включаючи переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) FGM-148 Javelin. Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс висловлював упевненість, що ініціатива виходила безпосередньо від міністра оборони Меттіса. Обсяг коштів на ці цілі не розкривався. За даними телеканалу, в випадку з ПТРК Javelin мова могла йти про близько 50 млн доларів (42,5 млн євро).