Шокуюче відео: родина провалилась під землю під час повені
Батьки та маленька донька перебігали міст, коли інша частина мосту була вже затоплена.
У Мережі з'явилося шокуюче відео з індійського штату Біхар, де сім'я намагалась перебігти через зруйнований повінню міст, та він провалився просто під їх ногами.
В результаті мати з дитиною загинули, а батькові вдалося зачепитися за обрив.
Справа в тому, що сім'я перебігала міст, коли інша частина мосту була вже затоплена. Однак асфальт провалився, і перехожим залишилося лише безпорадно дивитися, як потік забирає жінку і її дитину, повідомляє Daily Mail.