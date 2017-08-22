Шокуюче відео: родина провалилась під землю під час повені

У Мережі з'явилося шокуюче відео з індійського штату Біхар, де сім'я намагалась перебігти через зруйнований повінню міст, та він провалився просто під їх ногами.

В результаті мати з дитиною загинули, а батькові вдалося зачепитися за обрив.

Справа в тому, що сім'я перебігала міст, коли інша частина мосту була вже затоплена. Однак асфальт провалився, і перехожим залишилося лише безпорадно дивитися, як потік забирає жінку і її дитину, повідомляє Daily Mail.