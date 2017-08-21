У Ґданську стався напад на українця на національному ґрунті

«Ти знаєш, що зробив твій дід моїй бабці?», - таке питання почув молодий українець, перш ніж отримав перший удар в обличчя від одного з нападників, який прийшов у ніч з вівторка на середу (з 16 на 17 серпня) до кебаб-бару в центрі Ґданська. Про черговий інцидент побиття українця на національному ґрунті повідомило видання Gazeta Wyborcza.

Коли перший з чоловіків увійшов до закладу харчування, 24 річний співробітник, громадянин України, сказав йому, що бар зачиняється.

«Почувши іноземну мову, він раптом почав запитувати нашого колегу: „звідки ти”» , - розповів виданню Руслан, власник бару. «Коли той сказав, що з України, то чоловік запитав: «А знаєш, що твій дід зробив з моєю бабцею?». «Потім він двічі штовхнув співробітника та вдарив його в обличчя. Далі вони вийшли з приміщення і до побиття приєдналися ще двоє. Вони били одного втрьох», - додав Руслан.

Нападників на мить змогла зупинити випадкова особа, яка застосувала щодо агресорів газ. Українець встиг заховатися та зачинитися в барі. Чоловіки почали бити вікна та намагалися влізти всередину крізь вікно. На щастя українець вже викликав охоронців, а ті повідомили поліцію.

На місці затримано трьох зловмисників у віці від 21до 28 років. Побитий українець з пораненнями руки та голови потрапив до лікарні.

Агресивно налаштовані чоловіки були напідпитку. «Їм висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті та спричиненні шкоди здоров’ю», - повідомили в Районній прокуратурі Ґданська.

За побиття на національному ґрунті чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Зловмисники відповідатимуть також за пошкоджені вікна.