США і Південна Корея почали масштабні військові навчання

Незважаючи на нові погрози Пхеньяна, США і Південна Корея в понеділок, 21 серпня почали масштабні спільні маневри. У цих давно запланованих 11-денних навчаннях під кодовою назвою "Ulchi Freedom Guardian" (UFG) відпрацьовується сценарій війни на Корейському півострові на основі комп'ютерної симуляції.

Тільки США виділили для маневрів 17500 солдатів і офіцерів. З них 3000 осіб були перекинуті в регіон по повітрю. Для стримування КНДР Вашингтон дислокував в Південну Корею 28500 військовослужбовців. У навчаннях беруть участь також військові з Австралії, Канади, Колумбії, Данії, Нової Зеландії, Нідерландів і Великобританії.

Маневри проходять в умовах підвищеної напруженості в регіоні. Спостерігачі побоюються, що Північна Корея може відреагувати, наприклад, новими ракетними випробуваннями. Президент США Дональд Трамп після запусків двох міжконтинентальних ракет в КНДР в липні пригрозив Пхеньяну "вогнем і люттю". У відповідь керівництво Північної Кореї заявило про намір обстріляти ракетами американський острів Гуам в Тихому океані, де Вашингтон тримає стратегічно важливу військову базу.

20 серпня державні ЗМІ КНДР назвали американо-південнокорейські навчання "виразом ворожості", попередивши, що ніхто не може гарантувати того, що ці маневри не переростуть в бойові дії. Пхеньян постійно звинувачує США в підготовці військового вторгнення. Вашингтон, однак, заперечує це, інформує dw.