Гонконг протестує проти рішення щодо суду над активістами

У Гонконзі в неділю, 20 серпня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці в знак протесту проти вироку молодим політичним активістам. Джошуа Вонг, Натан Лоу і Алекс Чоу були напередодні засуджені до тюремного ув'язнення строком від шести до восьми місяців за участь у політичних протестах, повідомляє dw.

Незважаючи на більш ніж тридцятиградусну спеку, тисячі людей пройшли повз будівлю суду, несучи плакати з вимогами звільнення активістів. Представник протестуючих Лестер Шум зазначив, що ця акція стала найбільшою після мітингів 2014 року, коли протести на 79 днів паралізували головні вулиці фінансового центру. Поліція оцінює кількість учасників демонстрації в 22 тисячі чоловік.

"Це показує, що змова влади Гонконгу, китайського комуністичного режиму і судової системи з метою утримати народ Гонконгу від участі в політичній діяльності за допомогою жорстоких законів і покарань повністю провалилася", - зауважив Лестер Шум.

Восени і взимку 2014 року демонстрації з вимогами вільних виборів регулярно набирали кілька десятків тисяч учасників. На численних барикадах відбувалися жорстокі зіткнення з поліцією.