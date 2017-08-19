Боячись переслідувань, Венесуелу покинула екс-прокурор Луїза Ортега

Через два тижні після усунення з поста генерального прокурора Венесуели Луїза Ортега, незважаючи на заборону залишати країну, полетіла в Колумбію. Спочатку вона разом зі своїм чоловіком, депутатом Херманом Феррером прибула морським шляхом на розташований біля венесуельського узбережжя нідерландський острів Аруба, а потім прилетіла на приватному літаку в аеропорт столиці Колумбії Боготи. Про це в п'ятницю, 18 серпня, повідомила колумбійська міграційна служба.

На початку серпня Ортега, яка звинувачувала Мадуро в порушенні конституції, була зміщена з посади генпрокурора. У будинку Ортеги були проведені обшуки, Верховний суд видав ордер на арешт її чоловіка за звинуваченням у корупції.

Луїза Ортега неодноразово намагалася запобігти проведенню в кінці липня 2017 року у Венесуелі виборів до Конституційної асамблеї. Новий орган влади майже повністю складається з прихильників президента-соціаліста Ніколаса Мадуро, якого опозиція звинувачує в спробі встановити диктатуру в Венесуелі. Опозиція бойкотувала голосування, десятки держав відмовилися визнавати його результати.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 серпня, демократично обраний парламент Венесуели, опозиційний по відношенню до президента країни Ніколаса Мадуро, був офіційно позбавлений всіх повноважень. Відповідний указ прийняла новостворена Конституційна асамблея, яка взяла на себе всю парламентську владу в країні, повідомляє dw.