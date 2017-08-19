Меркель попередила Туреччину щодо втручання в німецькі вибори

Канцлер Німеччини Анґела Меркель застерегла президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана від втручання в майбутні німецькі парламентські вибори після його заклику до німецьких виборців турецького походження голосувати проти трьох провідних партій.

«Ми не дозволимо нікому, і президентові Ердогану теж, втручатися в той факт, що громадяни Німеччини, незалежно від їхнього походження, серед них і німецькі громадяни з турецьким корінням, мають право голосувати незалежно», – заявила Меркель.

Раніше у п’ятницю Ердоган закликав близько мільйона турків за національністю в Німеччині, що мають там право голосу, проголосувати на виборах 24 вересня проти партії Меркель «Християнсько-демократичний союз», а також проти її потенційних коаліційних партнерів, Соціал-демократичної партії Німеччини і партії «Зелених». «Усі вони – вороги Туреччини», – заявив він у виступі, що транслювався на телебаченні.

У Німеччині живе близько трьох мільйонів турків за національністю, і близько третини з них має право голосу на парламентських виборах, повідомляє Радіо Свобода.

Відносини між Німеччиною і Туреччиною, партнерами в НАТО, все погіршуються протягом більш ніж року, а особливо після невдалої спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року. У процесі його придушення і подальших репресій у Туреччині були затримані 22 громадяни Німеччини, дев’ять із них нині перебувають за ґратами – серед них правозахисники і журналісти.