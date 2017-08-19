В США оголосили тендер на поставку Україні пістолетів Glock G17 та боєприпасів до них
Учасники торгів повинні надати свої пропозиції до 22 серпня.
Про це повідомляє портал державних закупівель США.
В рамках тендеру для України закуплять навчальні пістолети Glock G17, патрони та захисне спорядження. Учасники торгів зобов'язані надати свої пропозиції до 22 серпня.
Зазначається, що закупівля нелетальної тренувального зброї здійснюються в рамках військової допомоги США Україні.
У Конгресі США готують законопроект щодо військової допомоги Україні, який проситиме у адміністрації президента Дональда Трампа надати Укроаїні летальну зброю.
За словами спеціального представник США Курта Волкера американська влада наразі активно розглядає питання щодо того, чи відправляти зброю Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.