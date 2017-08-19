Радники президента США у справах мистецтв звільнилися на знак протесту

У США 17 членів консультативного президентського комітету у справах мистецтв і гуманітарних наук подали у відставку на знак протесту проти реакції Дональда Трампа на події в Шарлотсвіллі. "Відмова адміністрації оперативно і недвозначно засудити рак ненависті лише ще більше надихає тих, хто бажає поширення цієї "хвороби" в США", - написали вони в колективній заяві, оприлюдненій в п'ятницю, 18 серпня, повідомляє dw.

Члени Комітету підкреслили, що "расова перевага, дискримінація і знущання" суперечать американським цінностям. "Ваші цінності не є американськими цінностями", - продовжили автори листа, звертаючись до Трампу.

Раніше, 16 серпня, американський лідер розпустив консультативну раду з питань промислового виробництва і президентський форум зі стратегії і політики, створений ним в лютому для підтримки адміністрації в питаннях економіки. Це сталося після того, як ряд членів цих органів вийшли з їх складу, протестуючи проти реакції Трампа на зіткнення правих екстремістів з їх противниками в Шарлотсвіллі.

Влада штату Вірджинія 13 серпня ввели в Шарлотсвіллі режим надзвичайного стану після того, як сотні націоналістів влаштували акцію протесту проти планів міста демонтувати пам'ятник генералу конфедератів Роберту Едварду Лі. Протест підтримали, зокрема, расистське угруповання "Ку-клукс-клан" і правоекстремістський рух "Альтернативні праві". Демонстрація переросла в запеклі сутички ультраправих екстремістів з їх противниками. В ході подій в Шарлотсвіллі три людини загинули, десятки постраждали.

У своїй першій реакції на події в Шарлотсвіллі американський лідер говорив про "насильство з різних сторін" і не засудив виступу расистів і неонацистів в цьому місті. Тільки на третій день після зіткнень Трамп 14 серпня безпосередньо засудив прояви расизму: "Расизм - це зло. Ті, хто творить насильство під його прапорами, - злочинці і вбивці, включаючи" Ку-клукс-клан ", неонацистів, білих націоналістів і членів інших ксенофобських угруповань, які несумісні з усім тим, чим ми, американці, дорожимо ".

15 серпня Трамп виступив на захист своєї першої заяви щодо подій в Шарлотсвіллі і знову звинуватив обидві сторони конфлікту в тому, що трапилося. "З одного боку була дуже погана група, а з іншого боку була група, яка вела себе дуже агресивно", - сказав він.