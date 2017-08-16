Режисера Полянського звинуватила в сексуальних домаганнях ще одна жінка

Польсько-французького кінорежисера Романа Полянського звинуватила в сексуальних домаганнях ще одна жінка. Вона заявила, що це сталося в 1973 році, коли їй було 16 років. 59-річна жінка на ім'я Робін виступила під час прес-конференції в Лос-Анджелесі в офісі її адвоката Ґлорії Олред. Подробиць інциденту ані Робін, ані її адвокат не розповіли. Відомо тільки, що інцидент стався на півдні Каліфорнії.

Робін заявила, що прийняла рішення надати розголосу цій ситуації через 44 роки у зв’язку із заявою потерпілої у справі про сексуальні домагання Саманти Ґеймер, яка звернулася до суду з клопотанням про закриття справи проти Полянського.

У зв’язку з тим, що передбачений законом термін подачі заяви у кримінальній справі закінчився, американка не може висунути Роману Полянському звинувачення. На додаток, теоретично Робін могла би свідчити на процесі у справі Саманти Ґеймер, якщо Полянського почнуть судити. Також вона висловила надію, що й інші жертви його домагань заявлять про себе.

Романа Полянського звинуватили в зґвалтуванні Саманти Ґеймер в 1977 році. За даними прокурорів, він дав 13-річній американці шампанське і наркотики, після чого змусив до сексу. Режисер вину визнав і в рамках угоди з судом погодився на психіатричне обстеження, проте потім втік до Європи, дізнавшись, що суддя може скасувати домовленість і відправити його до в'язниці на тривалий термін.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2014 року США попросили Польщу дозволити екстрадицію Романа Полянські. Однак у грудні 2016 року Верховний суд Польщі підтвердив рішення Окружного суду Кракова про відмову видачі режисера Вашингтону, інформує Польське радіо.