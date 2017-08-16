Дідусь та бабуся затя Трампа були поляками

Бабуся і дідусь зятя Дональда Трампа були громадянами Речі Посполитої, а нині їхні нащадки будують меморіал в Новогрудку (місто у Гродненькій області, Білорусь – ред.), - пише видання «Rzeczpospolita».

Наприкінці липня зять і старший радник американського президента Джаред Кушнер розповів про свої контакти з росіянами під час виборчої кампанії Дональда Трмапа. Кремль у будь-який спосіб хотів подружитися з молодим мільярдером.

Найцікавішу ідею запропонував голова «Зовнішекономбанку» (рос. «Внешэкономбанк») Сєрґєй Ґорьков, який привіз зятю Трампа подарунок. Однак це була не матрьошка, а сувенір з Новогрудка і мішечок землі звідти. Випускник школи російської контррозвідки знав, що подарувати одному з найбільш впливових людей у світі.

З рідних околиць Міцкевича (Адам Міцекви народився неподалік Новогрудка – ред.) походять бабуся і дідусь з боку батька Джареда. Його бабця Рае народилася в Новогрудку в 1923 році у родині кравця Сайдела Кушнера.

Батько Джареда, американський девелопер Чарльз, відвідав разом з дружиною Новогрудек у червні минулого року. «Це був вже п’ятий його візит до Білорусі. У 1989 році, ще у піріод СРСР, він приїхав туди разом з мамою, яка показала йому усі місця, пов’язані з їхньою родиною. Відтоді вона приїжджає туди та привозить з собою своїх внуків з нагоди бар-міцви (в юдаїзмі прийом 13-літніх хлопчиків у доросле юдаїстське об’єднання – ред.). Про це польському виданню розповіла Тамара Вєршицька, засновниця новгородського Музею єврейського опору, яка протягом багатьох років супроводжує родину Кушнера під час візитів до Білорусі, інформує Польське радіо.