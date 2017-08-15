Сьогодні, 15 серпня, російські військові офіційно заїжджають у Білорусь для участі у військових навчаннях "Захід-2017"

Військовослужбовці збройних сил Росії для участі у навчаннях "Захід-2017" почнуть прибувати вже сьогодні, 15 серпня. Про це повідомляє прес-служба білоруського міністерства оборони.

"Для створення реальної обстановки й відпрацювання практичних дій сил і засобів тилового та технічного забезпечення під час навчання, в якості військ позначення з 15 серпня прибувають військові частини і підрозділи зі складу російської частини регіонального угруповання військ (сил)", - йдеться у повідомленні.

Проведення ж самих навчань заплановано на 21-25 серпня, тобто одночасно зі святкуванням Дня Незалежності України (24 серпня).

При цьому Україна не виключає, що після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017" російський військовий контингент може залишитися у Білорусі, аби в такий спосіб тиснути на Україну та країни НАТО.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що його держава не вестиме агресивних військових дій проти України, а також не дозволятиме це іншим. Окрім того, він називає ці навчання "відкритими" й запрошує на них міжнародних спостерігачів.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після російсько-білоруських навчань "Захід-2017" російські військові не залишаться на території Білорусі.

Разом з тим Путін подав на затвердження Держдуми законопроект, який дозволяє лишитися у Білорусі частинам ВПС та ППО.

У липні повідомлялося, що російські військові, які почали прибувати до Білорусі для участі в