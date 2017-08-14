Британці хочуть дострокової відставки Терези Мей

Майже половина жителів Великої Британії хоче довгострокової відставки Терези Мей до наступних виборів у 2022 році. Про це свідчать результати опитування BMG Research на замовлення The Independent.

29% учасників опитування вважають, що Мей повинна керувати урядом Британії протягом усього терміну повноважень парламенту. Водночас 48% виступають за те, щоб вона пішла у відставку.

Також 58% респондентів виявились незадоволеними роботою Терези Мей, а задоволеними - 42%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей засмутилася,коли дізналася, що Консервативна партія не здобула більшості в парламенті під час виборів 8 червня.