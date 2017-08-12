Японія розгорнула комплекси ПРО для перехоплення північнокорейських ракет

Влада Японії привела в стан готовності американські системи протиракетної оборони (ПРО) Patriot PAC-3 з метою перехоплення північнокорейських ракет в разі їх запуску в напрямку тихоокеанського острова Гуам, що належить США. Комплекси ПРО були розгорнуті на заході країни в префектурах Сімане, Хіросіма і Коті, повідомив в суботу, 12 серпня, пише dw.com, посилаючись на японський громадський телеканал NHK.

Через територію цих префектур пролягатиме траєкторія балістичних ракет в тому випадку, якщо керівництво КНДР випустить їх в сторону острова Гуам, на якому розташована американська військова база. Крім того, в Японське море спрямований есмінець, оснащений американською корабельної системою "Іджіс", здатною приймати і обробляти інформацію про запуск балістичних ракет.

Тим часом адміністрація Гуаму, як передають американські ЗМІ, оприлюднила рекомендації населенню острова на випадок ядерної атаки КНДР. За відомостями газети Washington Post, жителям острова рекомендується "не дивитися на спалах або кулясту блискавку", щоб не осліпнути. У правилах повідомляється, де острів'яни можуть сховатися на випадок небезпеки, а також вказується, що деякі радіоактивні частинки можуть накопичуватися на одязі, шкірі та волоссі. Одночасно адміністрація Гуаму підкреслила, що острів в достатній мірі захищений від ракетних ударів КНДР.

Напередодні стало відомо про секретні переговори Вашингтона і Пхеньяну, що ведуться вже кілька місяців. Спецпредставник держдепартаменту США по КНДР Джозеф Юн і високопоставлений дипломат з місії КНДР в ООН Пак Сон Іль використовують так званий "нью-йоркський канал" для обміну інформацією. Повідомляється, що Джозеф Юн є єдиним американським дипломатом, що має вихід на північнокорейських колег.

У той же день Трамп заявив про готовність Вашингтона діяти військовими методами в конфлікті з Північною Кореєю. А 8 серпня американський президент попередив Пхеньян, що США піде "вогнем і люттю, яких світ ніколи раніше не бачив", в разі нових загроз з Північної Кореї. Через лічені години після цього командування збройних сил КНДР оприлюднило заяву про підготовку плану ракетного удару по військовій авіабазі Сполучених Штатів на острові Гуам.