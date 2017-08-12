ЗМІ: Єлизавета II вирішила передати королівський престол Вільяму і Кейт

Нещодавно свій пост в королівстві залишив принц Філіп, тому королева знайшла ад'ютанта, який відтепер буде супроводжувати її на всіх важливих заходах. Однак днями джерела, близькі до двору, повідомили, що 91-річна Єлизавета все-таки вирішила відправитися на пенсію слідом за чоловіком. Згідно із законом наступним претендентом на престол стає принц Чарльз, але королева має намір передати трон старшому онукові Вільяму і його дружині Кейт Міддлтон.

За словами інсайдерів, королева вважає, що з молодим поколінням біля престолу королівство почне процвітати.

«Її Величність зрозуміла, що Вільям і Кейт - це майбутнє, - також додало джерело. - Вона провела 65 років на троні, щоб переконатися, що королівство виживе лише в руках повністю захопленого правителя, яким є Вільям».

До того ж джерела повідомляють, що Єлизавета завжди буде робити те, що вважає за краще для зміцнення монархії, тому вона залишиться непохитною перед Чарльзом.

Рішення королеви призвело і до напружених відносин Уільяма з батьком, який чекав все життя, щоб стати королем. Схоже, в палаці починається епоха нових інтриг. І хоча Кейт намагається примирити чоловіка з Чарльзом, зараз вона більше турбується за дітей, адже на Георга і Шарлотту і так роблять серйозний вплив.

І поки офіційного підтвердження цієї інформації не було, однак Британія вже поступово готується прийняти нового правителя.