Стало відомо, що залишить екс-дружині мільярдер Абрамович після їхнього розлучення

Після розлучення з мільярдером галеристка Дарина Жукова не тільки нічого не втратить, але й примножить свої статки.

Ще під час спільного життя з Абрамовичем вона отримала від нього в подарунок чимало елітної нерухомості, в тому числі і особняк в Колорадо, поруч з Сінді Кроуфорд, Кевіном Костнером і Джеком Ніколсоном.

Крім будинків і коштовностей Абрамович дарував колишній коханій предмети антикваріату - статуетку Джакометті вартістю 14 мільйонів доларів, картину Бекона за 86 мільйонів і Фрейда - за 33 мільйони. Наразі стан російського олігарха оцінюється в 9,2 мільярда доларів, і Дарина Жукова має право претендувати на його половину. До речі, у цієї пари двоє спільних дітей - син і донька.

Нагадаємо, друга дружина Романа Абрамовича Ірина Маландіна, яка народила йому п'ятьох дітей, після розлучення з чоловіком отримала 5,5 мільярда, чотири вілли в Великобританії, маєток в графстві Уест-Сассекс, дві квартири в престижному районі Лондона і замок у Франції Сhateau de la Croe.