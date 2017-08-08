Українці вирішать проблеми польських працедавців

Понад половина польських компаній чекає на збільшення зайнятості упродовж року, - йдеться у дослідженні порталу пошуку роботи Pracuj.pl.

Однак працедавці у Польщі мають все більші клопоти з пошуком відповідних кандидатів.

А змінити та поліпшити ситуацію мають працівники з України. Так вважає одна четверта анкетованих компаній у Польщі, - інформує Лукаш Марціняк з групи Pracuj. Він наголосив, що польська економіка є на етапі дуже активного розвитку і потребує нових робочих рук.

Підприємцям важливі українці, адже вони дуже поважають та цінують працю і старанно її виконують.

Згідно з дослідженням, на виробничі посади беруть як некваліфікованих,так і кваліфікованих працівників з України. Фізично вони працюють найчастіше на будовах та у рільництві.

Однак вивчення тенденцій польської економіки показує збільшення потреби в розумовій праці. У цій сфері українці також можуть чимало запропонувати, - каже Лукаш Марціняк. Українці – чудові фахівці в IT-сфері або в продажах. Перешкодою може стати незнання польської мови, але зважаючи на те, як багато українців навчається у польських вишах, ця проблема невдовзі буде вирішеною, - відзначає Лукаш Марціняк.

До Польщі з України нині приїжджає більше чоловіків, ніж жінок. Здебільшого це молодь. Пересічному українцю, який приїздить до Польщі, 33 роки. Згідно з найновішими підрахунками, у Польщі перебуває приблизно мільйон громадян України, інформує Польське радіо.