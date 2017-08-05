Десять європейських держав ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, повідомляє 112.ua, посилаючись на Eumetnet.

За попередньою інформацією, екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії.

Також повідомляється про те, що влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії ввели помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах даних держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.

Крім того, за даними газети Guardian, щонайменше дві людини загинули через аномальні погодні умови в Румунії та Польщі, ще десятки госпіталізовані. Очікується, що нова хвиля спеки триватиме до середи.

Раніше повідомлялося про те, що від спеки в Україні загинуло 2 людини.