Десять європейських держав ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку
Очікується, що нова хвиля спеки триватиме до середи.
Десять європейських держав ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, повідомляє 112.ua, посилаючись на Eumetnet.
За попередньою інформацією, екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії.
Також повідомляється про те, що влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії ввели помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах даних держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.
Крім того, за даними газети Guardian, щонайменше дві людини загинули через аномальні погодні умови в Румунії та Польщі, ще десятки госпіталізовані. Очікується, що нова хвиля спеки триватиме до середи.
Раніше повідомлялося про те, що від спеки в Україні загинуло 2 людини.